        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:20
        Kayseri'de karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Selimiye Mahallesi'nde eşi Rabia Alaca'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Rahman Alaca'nın (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca arasında dün belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, iddiaya göre Rabia Alaca, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

