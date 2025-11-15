Kayseri'de karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Rabia Alaca ile eşi Rahman Alaca arasında dün belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, iddiaya göre Rabia Alaca, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

