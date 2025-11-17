Kayseri Şeker, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne üye oldu

Kayseri Şeker, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne resmi olarak üye oldu.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, sürdürülebilir üretim, etik yönetim ve toplumsal sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaların küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlayacak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne üyeliğini gerçekleştirdi.

Katılımla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan projelerini büyütmeye ve küresel sorumluluk normları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Bu kapsamda, karbon yönetimi, enerji verimliliği, doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve değer zincirinde şeffaflık gibi konularda uygulamalarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın Türkiye'nin geleceği için stratejik önem taşıdığını belirtti.