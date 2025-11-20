Habertürk
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi sokak kedilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin tedavi, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:02
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beştepeler bölgesinde 2009 yılından bu yana hizmet veren Kedi Bakım Evi, sokak kedilerine güvenli bir rehabilitasyon alanı sunuyor.

        Kedilerin korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını toplam 500 metrekare alanda 200 kedi kapasitesiyle yapan tesiste, 1 klinik ve 2 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

        Tesiste, 16 ilçe belediyesi ekiplerince sokaktan alınan yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kedilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor.

        Kediler, gerekli bakım ve iyileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

