Kayseri Büyükşehir Belediyesi sokak kedilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor

Tesiste, 16 ilçe belediyesi ekiplerince sokaktan alınan yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kedilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Kedilerin korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını toplam 500 metrekare alanda 200 kedi kapasitesiyle yapan tesiste, 1 klinik ve 2 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beştepeler bölgesinde 2009 yılından bu yana hizmet veren Kedi Bakım Evi, sokak kedilerine güvenli bir rehabilitasyon alanı sunuyor.

