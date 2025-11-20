Habertürk
        Kayseri'de doğa turizmini canlandıracak projeye 5 milyon liralık yatırım yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Tomarza ilçesinde doğa turizmini canlandıracak 5 milyon liralık Böke Kano Alanı Sosyal Merkezi ve Tesisleri Projesi'nde sona gelindi.

        Kayseri'de doğa turizmini canlandıracak projeye 5 milyon liralık yatırım yapıldı
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Böke Mahallesi Zamantı Irmağı kenarında yürütülen projede son aşamaya gelindi.

        Kano sporuna elverişli bölgeyi doğa turizmine kazandırmak ve spor aktiviteleriyle canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje için 5 milyon liralık yatırım yapıldı.

        Taşkın sınırları dikkate alınarak piknik alanları, kamp ve karavan konaklamasına uygun sosyal donatılar, çevre düzenlemesi ve rıhtım yolları planlandı.

        Proje kapsamında ayrıca sedir ağacından yapılacak iskele, 6 kamelya, oturma grupları, kilit parke taşları, açık otopark alanı ve ahşap halatlı korkuluk sistemi de yer alıyor.

        Tek katlı 55 metrekare kapalı alanıyla 20 metrekare yarı açık sundurmalı sosyal merkez içinde büfe de bulunacak.

        Projenin, kano sporu için altyapı oluşturmanın yanı sıra, bölgeye gelen ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak Tomarza'nın turizm potansiyelini arttırması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

