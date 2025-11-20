Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kent Konseyi, Çocuk Hakları Çalıştayı düzenledi

        Kayseri Kent Konseyi tarafından Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:31
        Kayseri Kent Konseyi, Çocuk Hakları Çalıştayı düzenledi
        Kayseri Kent Konseyi tarafından Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle 22 farklı alanda, 333 temsilciyle çalışmalarına devam eden konsey, bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çalışma Grubu'yla birlikte çalıştay düzenledi.

        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen programda, çocuk haklarının korunması, farkındalığın arttırılması ve geleceğe yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Konsey Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, çalıştayda 0-18 yaş arasındaki bütün çocukları ilgilendiren konuların görüşüldüğünü belirtti.

        Buradan çıkacak sonuç bildirgesinin bir kitapçık haline getirileceğini ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını ifade eden Altuntuğ, çocuk dostu bir kent oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

