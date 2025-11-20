Kayseri Şehir Hastanesinde "Aileler için Sosyal Uyum ve Destek Ekosistemi Projesi" hayata geçiriliyor
Kayseri Şehir Hastanesinde, "Aileler için Sosyal Uyum ve Destek Ekosistemi Projesi" (ASUDE) hayata geçirilecek.
Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, hastanenin konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hastanede aileyi merkeze alan güçlü bir sosyal destek programını yakın zamanda uygulamaya koyacaklarını söyledi.
Projenin Şehir Hastanesinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Aile Platformu tarafından yürütüleceğini belirten Özcan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da (ORAN) projeye destek olacağını dile getirdi.
Projeyle hastanede uzun süre kalan hastaların yanında refakatçi olarak aile bireylerinin özellikle de annelerin sosyal, psikolojik ve duygusal olarak güçlendirilmesini sağlayacaklarını anlatan Özcan, "Hastanede geçen uzun sürenin tetiklediği stres, tükenmişlik, yalnızlık ve sosyal hayattan kopma gibi sorunlara çözüm bularak ailelerin psiko-sosyal dayanıklılığını artırmayı, sosyal destek mekanizmalarına erişimini güçlendirmeyi, üretkenliklerini yeniden hatırlamalarını sağlamayı ve toplumsal yaşama yeniden bağlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktayız." diye konuştu.
Özcan, proje kapsamında Şehir Hastanesi bünyesinde özel eğitim ve atölye alanları oluşturulacağını, refakatçi ailelere çok yönlü destekler sunulacağını belirterek, hastanedeki psikologlar, sosyal hizmet ve çocuk gelişim uzmanları tarafından iletişim, ebeveynlik, travmayla baş etme, sosyal haklar gibi konularda da eğitimler verileceğini vurguladı.
Kayseri Aile Platformunun da ASUDE modelinin toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını, projenin farklı kesimlere ulaşmasını destekleyeceğini ifade eden Özcan, gelecek ay itibarıyla projeyi uygulamaya koyacaklarını kaydetti.
Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ise böyle bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
