Kayseri Şehir Hastanesinde "Aileler için Sosyal Uyum ve Destek Ekosistemi Projesi" hayata geçiriliyor

Kayseri Şehir Hastanesinde, "Aileler için Sosyal Uyum ve Destek Ekosistemi Projesi" (ASUDE) hayata geçirilecek.

Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, hastanenin konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hastanede aileyi merkeze alan güçlü bir sosyal destek programını yakın zamanda uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Projenin Şehir Hastanesinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Aile Platformu tarafından yürütüleceğini belirten Özcan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da (ORAN) projeye destek olacağını dile getirdi.

Projeyle hastanede uzun süre kalan hastaların yanında refakatçi olarak aile bireylerinin özellikle de annelerin sosyal, psikolojik ve duygusal olarak güçlendirilmesini sağlayacaklarını anlatan Özcan, "Hastanede geçen uzun sürenin tetiklediği stres, tükenmişlik, yalnızlık ve sosyal hayattan kopma gibi sorunlara çözüm bularak ailelerin psiko-sosyal dayanıklılığını artırmayı, sosyal destek mekanizmalarına erişimini güçlendirmeyi, üretkenliklerini yeniden hatırlamalarını sağlamayı ve toplumsal yaşama yeniden bağlanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktayız." diye konuştu.