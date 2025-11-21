Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Harun G'nin kullandığı 38 RS 178 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Sadık Talha Y, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Sürücü ile Samet B'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.
