        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.11.2025 - 00:03 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:03
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Harun G'nin kullandığı 38 RS 178 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan Sadık Talha Y, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Sürücü ile Samet B'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        Öte yandan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

