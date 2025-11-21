Habertürk
        ERÜ öğrenci kulüplerinin 24 projesine ÜNİDES'ten destek

        ERÜ öğrenci kulüplerinin 24 projesine ÜNİDES'ten destek

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrenci kulüpleri tarafından hazırlanan 24 proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'ndan (ÜNİDES) destek almaya hak kazandı.

        Giriş: 21.11.2025 - 19:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 19:30
        ERÜ öğrenci kulüplerinin 24 projesine ÜNİDES'ten destek
        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES 5. dönem sonuçları açıklandı.

        Türkiye genelinde 3 bin 764 başvurunun yapıldığı süreçte Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 295'i ulusal, 749'u yerel olmak üzere toplam 1044 proje destek almaya hak kazandı.

        Açıklanan sonuçlara göre, ERÜ öğrenci kulüpleri 9'u ulusal ve 15'i yerel olmak üzere toplamda 24 projeye destek alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üreten ve geliştiren gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

        Projeleri kabul edilen öğrencileri gönülden tebrik eden Altun, ERÜ'nün proje kültürünün artarak devam edeceğinin kaydetti.

