Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 21, Dangerfield 14, Willams 21, Doğa Adıcan, Merve Arı 7, Merve Uygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4
Nesibe Aydın: Davis 22, Bone 16, Elif Çayır, Büşra Akgün 7, Melike Yalçınkaya 4, Green 12, Turner 2, Yağmur Önal 18
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-40
3. Periyot: 53-60
KAYSERİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.