Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Talas Belediyesine eğitim teşekkürü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kafede hazırladığı programda konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, eğitim camiasının bir aile olduğunu belirtti.

Talas'ın şanslı bir ilçe olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe müdürümüz ve il müdürümüz öğretmenlerimizin yanında. Çocuklarımıza ne kadar çok dokunabilirsek o kadar iyidir. Morali bozuk bir ordunun zafer kazanamayacağı gibi, gönlü kırık bir öğretmenden de başarı bekleyemeyiz. Öğretmenlerimizi motive edecek, eksikleri büyütmeden, incitmeden anlatacağız. En önemlisi de onlara hak ettikleri değeri vereceğiz. Emekli öğretmenlerimizi böyle anlamlı bir günde onurlandırdığı için belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum."