Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Talas Belediyesine eğitim teşekkürü

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Talas Belediyesine eğitim teşekkürü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kafede hazırladığı programda konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, eğitim camiasının bir aile olduğunu belirtti.

        Talas'ın şanslı bir ilçe olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe müdürümüz ve il müdürümüz öğretmenlerimizin yanında. Çocuklarımıza ne kadar çok dokunabilirsek o kadar iyidir. Morali bozuk bir ordunun zafer kazanamayacağı gibi, gönlü kırık bir öğretmenden de başarı bekleyemeyiz. Öğretmenlerimizi motive edecek, eksikleri büyütmeden, incitmeden anlatacağız. En önemlisi de onlara hak ettikleri değeri vereceğiz. Emekli öğretmenlerimizi böyle anlamlı bir günde onurlandırdığı için belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

        Talas Kaymakamı İlyas Memiş de tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.

        Talas Belediye Başkanı Yalçın ise her noktada, her gün ve her saat öğretmenliğini hissettiğini, teknik öğretmen kimliğinin kendisine kazandırdığı disiplin, bakış açısı ve donanımın hayatı boyunca yolunu aydınlattığını belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da Talas'ta 57 okul müdürünün 30 binden fazla öğrencinin geleceğine yön verdiğini, 2 bini aşkın öğretmene liderlik ettiğini kaydetti.

        Başkan Yalçın'ın 2 binin üzerindeki öğretmene hediye takdim ettiğini belirten Malkoçoğlu, eğitimi kendine dert edinmiş bir belediye başkanına sahip oldukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından, meslek hayatını tamamlayan öğretmenlere plaketleri teslim edilirken, salonda duygulu anlar yaşandı.

        Programın sonunda Yalçın, eğitime gösterdiği hassasiyet ve katılımı dolayısıyla Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
        Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın acı günü
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın acı günü
        Tomarza - Zamantı Kano Su Sporları'nın 2025 yılı sezonunda sona yaklaşıldı
        Tomarza - Zamantı Kano Su Sporları'nın 2025 yılı sezonunda sona yaklaşıldı
        Erciyes'te kar yağışı
        Erciyes'te kar yağışı
        Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Yalçın'a eğitim teşekkürü
        Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Yalçın'a eğitim teşekkürü
        Malezyalı heyet Bünyan halısını yerinde inceledi
        Malezyalı heyet Bünyan halısını yerinde inceledi