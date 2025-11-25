Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Talas Belediyesine eğitim teşekkürü
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kafede hazırladığı programda konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, eğitim camiasının bir aile olduğunu belirtti.
Talas'ın şanslı bir ilçe olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:
"Belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe müdürümüz ve il müdürümüz öğretmenlerimizin yanında. Çocuklarımıza ne kadar çok dokunabilirsek o kadar iyidir. Morali bozuk bir ordunun zafer kazanamayacağı gibi, gönlü kırık bir öğretmenden de başarı bekleyemeyiz. Öğretmenlerimizi motive edecek, eksikleri büyütmeden, incitmeden anlatacağız. En önemlisi de onlara hak ettikleri değeri vereceğiz. Emekli öğretmenlerimizi böyle anlamlı bir günde onurlandırdığı için belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum."
Talas Kaymakamı İlyas Memiş de tüm öğretmenlerin gününü tebrik etti.
Talas Belediye Başkanı Yalçın ise her noktada, her gün ve her saat öğretmenliğini hissettiğini, teknik öğretmen kimliğinin kendisine kazandırdığı disiplin, bakış açısı ve donanımın hayatı boyunca yolunu aydınlattığını belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu da Talas'ta 57 okul müdürünün 30 binden fazla öğrencinin geleceğine yön verdiğini, 2 bini aşkın öğretmene liderlik ettiğini kaydetti.
Başkan Yalçın'ın 2 binin üzerindeki öğretmene hediye takdim ettiğini belirten Malkoçoğlu, eğitimi kendine dert edinmiş bir belediye başkanına sahip oldukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından, meslek hayatını tamamlayan öğretmenlere plaketleri teslim edilirken, salonda duygulu anlar yaşandı.
Programın sonunda Yalçın, eğitime gösterdiği hassasiyet ve katılımı dolayısıyla Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.
