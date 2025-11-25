Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede aniden başlayan kar yağışı, yaklaşık 20 dakika sürdü.
Kar yağışı, Türkiye'nin önemli kayak merkezinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.
Bu yıl Erciyes Dağı'na ilk kar 9 Ekim'de yağmıştı.
