Kayseri'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir süre sonra A.A, olay yerinden ayrılmaya çalışan E.H'ye tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde E.H. ile eski arkadaşı A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.