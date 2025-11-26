Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:37 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:37
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde E.H. ile eski arkadaşı A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bir süre sonra A.A, olay yerinden ayrılmaya çalışan E.H'ye tabancayla ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan E.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli A.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

