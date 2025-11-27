Habertürk
        Lise öğrencileri okul koridorlarını çizdikleri resimlerle sanat sokağına çevirdi

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulun koridorlarını tablo gibi kullanarak adeta sanat sokağına dönüştürdü.

        Giriş: 27.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:05
        Bütün malzemeleri öğretmenleri Yasin Örer ve Emine Kuraç tarafından temin edilen öğrenciler, okulun boş duvarlarına Mimar Sinan ve eserleri, kitap, yılkı atları, peribacaları, spor kortu, kale, camiler ve kentin tarihi yerlerini resmetti.

        Yaklaşık iki ay süren çalışmalarda kağıt dışında bir alana hayallerini resmetme fırsatı bulan öğrenciler, hem eğlendi hem de yeteneklerini geliştirdi.

        Koridorlar ve sınıf duvarlarını adeta sanat sokağına çeviren öğrenciler, böylece okullarını daha estetik ve ilham verici bir ortama çevirdi.

        Grafik ve fotoğraf öğretmeni Emine Kuraç, AA muhabirine, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için bir tablo yaptıklarını ve bunu okulun koridoruna astıklarını söyledi.

        Farkındalık için yapılan bir işin ardından okulun duvarları ve bahçe duvarını da süslemeye karar verdiklerini belirten Kuraç, kentin tarihi ve turistik yerlerinin yanında kütüphaneyi kitap, bahçeyi de doğa görselleriyle resmettiklerini dile getirdi.

        - "Öğrenciler daha büyük alanlara tasarım yapmayı öğrendi"

        Öğrencilerin yaklaşık 2 ay emek verdiğini vurgulayan Kuraç, "Öğrencilerimiz grafik bölümü öğrencileri olduğu için grafitinin anlamını öğrendiler. Topluma mesaj vermek için kağıt üzerine ve bilgisayarda da afiş yapıyorlar ama duvar üzerinde akrilik boyayla çalışmanın özelliğini öğrendiler. Öğrenciler daha büyük alanlara tasarım yapmayı öğrendi." ifadelerini kullandı.

        Grafik Tasarım ve Fotoğraf Bölümü 12. sınıf öğrencisi Ecem Demirbaş da geçmişte öğretmenlerinin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sergi açtıklarını anımsattı.

        Resim yaparken zorlanmadıklarını kaydeden Demirbaş, "Okulun bazı yerleri bize boş geldi. Bizim de grafik tasarım öğrencileri olarak yeteneğimiz var zaten. Yeteneklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi daha rahat ifade edebilmek için duvarları resmetmeye karar verdik. Bu çalışma okulumuza farklı bir hava kattı." şeklinde konuştu.

        - "Okulu renklendirdik"

        Öğrencilerden Kader Kayabaşı ise tuvallerin kendilerine yetmediğini, bu sene okul duvarlarına geçtiklerini söyledi.

        Öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayabaşı, boyaları kullanma ve çizme açısından yeni şeyler öğrendiklerini ifade etti.

        Hatice Sayın ise renkli çizimler yaptıklarını dile getirdi.

        Konferans salonunda Kayseri'nin güzelliklerini ve tarihi eserlerini anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Sayın, "Spor salonuna da daha çok voleybol, futbol tarzı şeyler çizdik. Eğlendik, boyaları nasıl kullanmamız gerektiğini, tekniklerini öğrendik. Okula bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, eğlenceli geçti, okulu renklendirdik." dedi.

