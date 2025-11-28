Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta belediye personeline sigara bırakma eğitimi verildi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye personeline yönelik sigara bırakma eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta belediye personeline sigara bırakma eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye personeline yönelik sigara bırakma eğitimi düzenlendi.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen eğitime, İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim sorumlusu Dide Demir konuşmacı olarak katıldı.

        Sigaranın insan sağlığı üzerindeki çok yönlü zararlarını örneklerle anlatan Demir, bağımlılığın sadece fiziksel değil olmadığını belirtti.

        Demir, tütün bulunan maddeler ve sonuçları hakkında da bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yılın her günü çağlıyor
        Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yılın her günü çağlıyor
        Melikgazi'de yeni yolların yapımına devam ediliyor
        Melikgazi'de yeni yolların yapımına devam ediliyor
        Başkan Büyükkılıç: "Yerköy-Kayseri YHT Projesi'nde önemli ilerleme kaydedil...
        Başkan Büyükkılıç: "Yerköy-Kayseri YHT Projesi'nde önemli ilerleme kaydedil...
        Aile yadigarı eşyalar ve çeyiziyle evini adeta müzeye çevirdi
        Aile yadigarı eşyalar ve çeyiziyle evini adeta müzeye çevirdi
        Talas'ta personele sigara bırakma eğitimi
        Talas'ta personele sigara bırakma eğitimi
        Gökhan Ünal'a sürpriz 20 yıl sonra yeniden gördü
        Gökhan Ünal'a sürpriz 20 yıl sonra yeniden gördü