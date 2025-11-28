Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kayseri'de gençlerle buluştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi.

        Giriş: 28.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:48
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kayseri'de gençlerle buluştu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kayseri'de gençlerle bir araya geldi.

        Kaya, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte" programına iştirak etti.

        Programa, Kaya'nın yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve gençler katıldı.

        Gençlik Kolları üyesi gençlerin mini konseriyle başlayan program, basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

