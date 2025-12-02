Kayseri'de sis etkili oldu
Kayseri'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı.
Görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
