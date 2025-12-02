Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de Hayrat Camisi inşaatında sona gelindi

        Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçecek Hayrat Camisi'nin çevre düzenlemesinin tamamlandığı ve kısa sürede caminin ibadete açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de Hayrat Camisi inşaatında sona gelindi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçecek Hayrat Camisi'nin çevre düzenlemesinin tamamlandığı ve kısa sürede caminin ibadete açılacağını bildirdi.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, mahallelerin ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini ve her bölgeye hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Belediye olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, park, yollar ve kentsel dönüşüm gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Hem mahalle kültürü açısından hem de vatandaşlarımızın kendi mahallesinde hizmet alması için butik projeler bizim için önemli. Vatandaşlarımızın talebi sonucu ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Selçuklu Mahallemizde yaptığımız Hayrat Cami'mizin çalışmaları bitti. Caminin çevre düzeni çalışması da tamamlandı. Hemşehrilerimizin huzur içinde ibadet edebileceği ve nesiller boyunca hizmet verecek bir eser daha hayata geçiriyoruz. Camimiz hem geleneksel mimari hem de butik yapısıyla dikkat çekiyor. Mimarisi ile ayrıca bölgenin çehresini de güzelleştirecek. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, sıcak ve samimi bir ibadet ortamı oluşturacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Erkilet Bulvarı'na kesintisiz ulaşı...
        Kocasinan'da Osman Kavuncu Bulvarı'ndan Erkilet Bulvarı'na kesintisiz ulaşı...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ulaşımını geleceğe taşıyan devasa bir es...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ulaşımını geleceğe taşıyan devasa bir es...
        Bilişim Akademisince ERÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerine eğitim veri...
        Bilişim Akademisince ERÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerine eğitim veri...
        Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi öğretmen adaylarına eğitim
        Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi öğretmen adaylarına eğitim
        Seyyid Burhaneddin vefatının 781. yıl dönümünde anılacak
        Seyyid Burhaneddin vefatının 781. yıl dönümünde anılacak
        Başkan Çolakbayrakdar: "Engellilerle bir gün değil her gün beraberiz"
        Başkan Çolakbayrakdar: "Engellilerle bir gün değil her gün beraberiz"