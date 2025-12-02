Habertürk
        Erciyes'te sezon öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Erciyes'te sezon öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle bir araya gelerek sezon öncesi talepler ve öneriler üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:46
        Erciyes'te sezon öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve birim müdürlerinin katılımıyla kayak merkezinde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle istişare yapıldı.

        Toplantıda, otellerin sezon öncesi talepleri, önerileri ve beklentileri ele alındı.

        Burada konuşan Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer almasıyla Türkiye'nin önemli dağ turizmi destinasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, bölgedeki tüm paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelip onların görüşlerini dinlemeye devam ettiklerini, bu sayede daha kaliteli bir hizmet sunmayı ve bölgenin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

