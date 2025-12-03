Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesi, Kepez Mahallesi'nde 1040 ton asfalt serimi yaptı

        Talas Belediyesi, Kepez Mahallesi'nde 5 bin 600 metrekarelik alanda 1040 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:57
        Talas Belediyesi, Kepez Mahallesi'nde 1040 ton asfalt serimi yaptı
        Talas Belediyesi, Kepez Mahallesi’nde 5 bin 600 metrekarelik alanda 1040 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kesintisiz ulaşım ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla sürdürülen yol yenileme çalışmalarına Kepez Mahallesi’nde devam edildi.

        Mahallede toplam 5 bin 600 metrekarelik alanda 1040 ton asfalt serimi yapıldı.

        Aynı zamanda mahallede ihtiyaç duyulan 800 metrekare büyüklüğündeki muhtelif alanlarda da 120 ton asfalt yama çalışması yapılarak yol güvenliği ve konforu sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

