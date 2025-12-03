Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi işitme engelliler için etkinlik düzenledi

        Melikgazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işitme engelliler için Erciyes'te etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:08
        Melikgazi Belediyesi işitme engelliler için etkinlik düzenledi
        Melikgazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işitme engelliler için Erciyes'te etkinlik düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, işitme engelliler kentin turizm merkezi Erciyes Dağı'nın keyfini çıkardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, anlamlı günde özel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Özel gereksinimli bireylerimizle Melikgazi’mizin marka projelerini gezdiğimiz sırada, şehrimizin gözbebeği Erciyes Dağı'nı görmek istediler. Biz de bu taleplerini böyle anlamlı bir günde yerine getirerek farkındalık oluşturmak istedik. Belediye olarak engellerin farkında ve engelli bireylerimizin her zaman yanındayız. Özel gereksinimli bireylerimize yönelik hizmetlerimizle onların ve yakınlarının hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak için çaba gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

