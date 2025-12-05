Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:55
        Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.B. (45) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

