        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan araçtaki 4 kişi yakalandı

        Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:54
        Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan araçtaki 4 kişi yakalandı
        Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

        Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibindeki memur G.A, Enes Sermet T'nin kullandığı 38 ABB 843 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Uyarıyı dikkate almayan araç sürücüsü, polis memuru G.A'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı.

        Bir süre sonra araçtan inerek ilerleyen sürücü ve yanındaki 3 kişi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

