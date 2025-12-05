Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirmesi'nde puanını artırdı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirmesi'nde puanını artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirmesi'nde puanını artırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirmesi'nde puanını artırdı.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, değerlendirme toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Toplantıda Araştırma Üniversitelerinin 2024 yılı performans sonuçları açıklandı. 2024 değerlendirmelerinde ERÜ toplam puanını 53'ten 58,72'ye yükselterek önemli bir gelişme kaydetti.

        Özellikle kapasite, kalite ve işbirliği bileşenlerinde dikkat çekici artışlar gösteren ERÜ Kapasite Puanını 22'den 24,03'e, kalite puanını 21'den 23,15'e, işbirliği puanını ise 10'dan 11,54'e yükseltti.

        ERÜ, 23 araştırma üniversitesi arasında 14. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün her yıl daha yüksek performans göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu başarıda pay sahibi olan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

        Altun, araştırma odaklı büyümeyi sürdüreceklerini ve ERÜ'nün ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Cinayet davasında dikkat çeken 'reddi heyet' talebi
        Cinayet davasında dikkat çeken 'reddi heyet' talebi
        Büyükşehir Belediyesi, "Sportif Kayseri" uygulamasını kapsamlı bir yapıya k...
        Büyükşehir Belediyesi, "Sportif Kayseri" uygulamasını kapsamlı bir yapıya k...
        Büyükşehir'den sporun dijital adresi: 'Sportif Kayseri'
        Büyükşehir'den sporun dijital adresi: 'Sportif Kayseri'
        ERÜ Araştırma Üniversiteleri Değerlendirmesi'nde puanını önemli ölçüde artı...
        ERÜ Araştırma Üniversiteleri Değerlendirmesi'nde puanını önemli ölçüde artı...
        Başkan Metin: "Benim hayatımda iki şey var; bir ailem, bir de Bünyan"
        Başkan Metin: "Benim hayatımda iki şey var; bir ailem, bir de Bünyan"
        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık yargılanıyo...
        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık yargılanıyo...