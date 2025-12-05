Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi, "Sportif Kayseri" uygulamasını kapsamlı bir yapıya kavuşturdu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spor etkinliklerini, tesisleri ve spor okullarını tek platformda buluşturan "Sportif Kayseri" uygulamasını geliştirerek kapsamlı bir yapıya kavuşturdu.

        Anadolu Ajansı
        05.12.2025 - 16:38
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akıllı Şehircilik Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulamayla, amatör ve profesyonel müsabakalar, turnuvalar, yarışmalar, spor kursları ve spor tesislerine dair detaylı bilgilere anında ulaşılıyor.

        Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin katkılarıyla hazırlanan uygulama, şehirdeki spor etkinliklerini tek çatı altında toplayarak sporseverlere kolay ve hızlı erişim imkanı sunuyor.

        Kullanıcılar kişisel spor takvimlerini oluşturarak favori etkinlikleri kolayca takip edebiliyor, aynı zamanda kentin başarılı sporcularına dair bilgilere de tek platform üzerinden erişebiliyor.

        Uygulama, Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecine de dijital destek sağlıyor.

