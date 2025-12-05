Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan sanık yargılanıyor

        Kayseri'de kız arkadaşının ölümüne sebep olmakla suçlanan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 05.12.2025 - 15:36 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:36
        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.H, müştekinin annesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, evinde hayatını kaybeden G.A'nın olay günü ihbar üzerine evine giden sağlıkçı ve polis memurlarını tanık olarak dinledi.

        Tanıklar, G.A'yı (25) evinde hareketsiz bulduklarını ve öldüğünü belirlediklerini belirtti.

        Maktulün yakınları, E.H'nin arkadaşlıkları süresince zaman zaman G.A'ya şiddet uyguladığını savundu.

        Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

        - Olay

        Merkez Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de, 30 Kasım 2024'te yalnız yaşayan G.A'dan haber alamayan arkadaşı Ü.Ü, çilingir yardımıyla eve girmiş, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri G.A'nın öldüğünü belirlemişti.

        Kadının erkek arkadaşı E.H. cinayet şüphesiyle gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumunun G.A'nın epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği görüşü üzerine tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

