Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşüm müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi’nde ikinci etap kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye olarak diğer mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, dönüşümle sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yunusemre Mahallesi'ndeki yeni kentsel dönüşüm alanlarında süreci başlatacaklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı’nda son etapların inşaatlarına başlamış bulunuyoruz. Başlangıçta konut inşaatı olarak tanımlanan tüm bloklardaki çalışmalar artık tamamlanma aşamasına gelmiştir. Blokların bitirilmesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapılması gereken tüm imalatlar eksiksiz şekilde tamamlanmış olacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını daha önce teslim ettik. Bundan sonraki süreçte sosyal tesisler, çevre düzenlemeleri ve tüm diğer alanlarla Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı'nın birinci etabını tamamlamış olacağız."