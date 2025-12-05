Kayseri'de itfaiye ekipleri, kasımda 859 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kasım ayında 859 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17 istasyon, 57 araç ve 341 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, kasım ayı boyunca 523 yangın, 257 kurtarma, 78 trafik kazası ve 1 su baskınına müdahale gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların yanı sıra, 5 bin 172 vatandaşa eğitim veren ve 109 denetim gerçekleştiren ekipler, yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.