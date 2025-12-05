AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Koşar, "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi"ne katıldı

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi"ne katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek zirve, 3 gün boyunca dünyadan ve Türkiye'den kadın temsilcileri bir araya getirecek.

Zirvenin açılış gününe, kadın belediye başkanları, meclis üyeleri ve yerel yönetimler birim başkanlarıyla birlikte katılan Koşar, programın kadınların yerel yönetimlerde güçlenmesine yönelik küresel bir buluşma niteliği taşıdığını bildirdi.

Bu yılki mottosu "Kadınla yükselen şehirler" olan zirvenin önemine değinen Koşar, kadınların siyasette, yerel yönetimlerde ve karar mekanizmalarında üstlendiği rolün Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma vizyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.