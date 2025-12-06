Kayseri'de otomobiliyle polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü tutuklandı
Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibindeki memur G.A'ya 38 ABB 843 plakalı otomobil ile çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ve ekipler tarafından yakalanan sürücü Enes Sermet T. (27) ile araçtaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Enes Sermet T. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Araçtaki 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
