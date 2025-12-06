Kayseri'de otomobiliyle polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü tutuklandı

Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibindeki memur G.A'ya 38 ABB 843 plakalı otomobil ile çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ve ekipler tarafından yakalanan sürücü Enes Sermet T. (27) ile araçtaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

