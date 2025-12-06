Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobiliyle polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü tutuklandı

        Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 21:12 Güncelleme: 06.12.2025 - 21:12
        Kayseri'de otomobiliyle polise çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü tutuklandı
        Kayseri'de uygulama yapan polis memuruna çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

        Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekibindeki memur G.A'ya 38 ABB 843 plakalı otomobil ile çarptıktan sonra kaçmaya çalışan ve ekipler tarafından yakalanan sürücü Enes Sermet T. (27) ile araçtaki 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Enes Sermet T. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Araçtaki 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

