Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan ASKON'a ziyaret

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan ASKON'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı.

        ASKON Şube Başkanı İlker Barlı ve iş insanları ile bir araya gelen heyet, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Barlı da ziyaretlerinden dolayı Akar, Büyükkılıç, Böhürler ve Okandan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kadın muhtarlar, seçme ve seçilme hakkını müzik ziyafeti ile kutladı
        Kadın muhtarlar, seçme ve seçilme hakkını müzik ziyafeti ile kutladı
        Kayseri'de kadın muhtarlara yönelik program düzenledi
        Kayseri'de kadın muhtarlara yönelik program düzenledi
        TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Saylan, Kayseri'de sanayiciler...
        TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Saylan, Kayseri'de sanayiciler...
        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Kutay Tek, okçulukta Türkiye şampiyo...
        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Kutay Tek, okçulukta Türkiye şampiyo...
        Kayseri'de "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" düzenlendi
        Kayseri'de "8. Kayseri Acil Tıp Eğitim Günleri" düzenlendi
        Büyükşehir, 33 kadın muhtarı anlamlı günde bir araya geldi
        Büyükşehir, 33 kadın muhtarı anlamlı günde bir araya geldi