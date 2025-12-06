TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Saylan, Kayseri'de sanayicilerle buluştu

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan, Kayseri’de savunma sanayine destek olmak isteyen firmalarla bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 86 milyonun egemenliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve refahını teminat altına almak için güçlü olmanın şart olduğunu ifade etti.

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Saylan da kurum hakkında katılımcılara bilgi vererek, firma yöneticilerinin sorularını cevapladı.

TEI olarak bugün kendi özgün motorlarını ve uçak motor parçalarını üretebilen bir firma halinde olduklarını vurgulayan Saylan, 6 parçayla başlayan serüvenin zamanla arttığını dile getirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise temel gayelerinin milli ve manevi değerlere sahip, Türkiye'nin geleceğine hitap edecek çalışmalar yapacak gençlerin yetişmesi olduğunu kaydetti.