        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kadın muhtarlara yönelik program düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümü dolayısıyla 33 mahallede görev yapan kadın muhtarlara yönelik program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:09 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:09
        Kayseri'de kadın muhtarlara yönelik program düzenledi
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen program, Mimar Sinan Parkı içindeki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi’nde gerçekleşti.

        Program kapsamında, ozanlar tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

