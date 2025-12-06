Kayseri'de kadın muhtarlara yönelik program düzenledi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen program, Mimar Sinan Parkı içindeki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi’nde gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümü dolayısıyla 33 mahallede görev yapan kadın muhtarlara yönelik program düzenlendi.

