Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yahyalı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağcaşar Barajı bölgesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1200 fidan toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yeşil vatan için ağaçlandırma faaliyetlerinin her gün yapılması gerektiğini belirtti.

- Develi Kampüsü'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Kampüsü'ndeki 7 bin 200 metrekarelik alanda 1200 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar 2 milyon 40 bin lira maliyetle tamamlandı.

- Develi Kampüsü'ne akıllı sera kuruldu

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, öğrencilere ata tohumu ve seracılık eğitimi verilmek üzere KAYÜ Develi Kampüsü'ne akıllı sera kuruldu.