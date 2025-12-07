Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yahyalı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:07 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:07
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yahyalı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağcaşar Barajı bölgesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1200 fidan toprakla buluşturuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yeşil vatan için ağaçlandırma faaliyetlerinin her gün yapılması gerektiğini belirtti.

        - Develi Kampüsü'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Kampüsü'ndeki 7 bin 200 metrekarelik alanda 1200 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar 2 milyon 40 bin lira maliyetle tamamlandı.

        - Develi Kampüsü'ne akıllı sera kuruldu

        Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, öğrencilere ata tohumu ve seracılık eğitimi verilmek üzere KAYÜ Develi Kampüsü'ne akıllı sera kuruldu.

        Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi'nde 1 milyon 500 bin lira maliyetle tamamlanan akıllı sera, tam otomasyona uygun havalandırma sistemiyle donatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü ve Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu, "Bu seramızı hem bölüm öğrencilerinin uygulama yapacağı sera olarak hem de ata tohumu uygulamaları, araştırmaları ve yetiştiricilik yaparken kullanacağız. Yöresel olarak toplayacağımız ata tohumlarını çoğaltıp, muhafaza edip, insanlara dağıtmayı amaçlıyoruz. Belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

