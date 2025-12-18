Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İncesu'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla İncesu ilçesinde ilkokul öğrencilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:25
        İncesu'da öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla İncesu ilçesinde ilkokul öğrencilerine tanıtıldı.

        Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, yerli ve milli araç Togg'dan 2 adet okul bahçesine getirildi.

        Aracı yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yerli otomobilin tasarım, teknoloji ve üretim süreci hakkında bilgi edindi.

        Ardından öğrenciler tarafından Türkiye’nin yerli savunma sanayi projeleri tanıtıldı. Öğrenciler, hazırladığı maketler eşliğinde projelerin hangi alanda kullanıldığını ve ülke için neden önemli olduğunu sunumlarla anlattı.

        Ülkenin yedi bölgesine ait yemekler ve tatlıların da sergilendiği programda, farklı yörelere ait folklor gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

