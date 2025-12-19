Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni yerinde inceledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak 295 milyon lira tutarına sahip projeyi yakından takip ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kayserililere layık olma gayretiyle hizmet ürettiklerini belirten Büyükkılıç, Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı Projesi'ni 2026 Nisan'da hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.
Kentteki ulaşımı daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
