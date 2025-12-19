Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Mahalle'deki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:58
        Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Mahalle'deki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı bir okulda gençlerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, Kafe Sinan'da hazırlanan özel "Kocaburger" ikramı eşliğinde öğrencilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençlerin Türkiye'nin ve şehrin geleceği olduğunu ifade etti.

        Belediye olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını ve desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Biz sadece şehri imar eden, yollarını, parklarını, bahçelerini düzenleyen bir belediye olmanın ötesinde, gençlerin geleceğine yatırım yapan, onların yarınları için daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri inşa etmeye çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu minvalde sizlerle bir arada olmayı, beklentilerinize cevap verecek ve yaşayacağınız şehri sizlere göre şekillendirecek bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bu nedenle gerek bu tür programlarla gerekse farklı etkinliklerle sizlerle bir araya geliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

