Melikgazi'de inşa edilen Birdal Cami, ibadete hazır hale getirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğinde merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde inşa edilen Birdal Cami ibadete hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anbar Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve hayırsever iş insanı Muhittin Birdal'ın katkılarıyla yaklaşık 35 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Birdal Cami, bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

İbadetin yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde planlanan cami, modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkati çekiyor.

Toplam 840 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Birdal Cami, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişilik ibadet kapasitesiyle planlanan camide ayrıca bir okuma salonu da yer alıyor.

Caminin yanında bulunan 60 metrekarelik şadırvan alanı ile mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına da cevap verecek bir merkez olarak tasarlandı.