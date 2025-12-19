Kayseri'de adliye çalışanlarının oluşturduğu koro konser verdi

Kayseri'de adliye personelinin oluşturduğu "Re'sen Ritim Topluluğu" konser verdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Emre Taştan yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

Konserde Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "İşte gidiyorum" türküsünü söyledi.

Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, adliye çalışanlarının medeni cesaret göstererek bu gösteriyi hazırladıklarını belirtti.

Topluluğun dördüncü konserini verdiğini anımsatan Korkmaz, "Daha önce olduğu gibi sizlere güzel bir gece, güzel bir müzik ortamı vaat ediyoruz. Üç aydır arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bu emeğin ve gayretin çok güzel neticelere vesile olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu gece az laf çok müzik diyoruz." diye konuştu.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve adliye çalışanlarıyla aileleri katıldı.