        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de hükümlülerin topluma uyumu için seminer verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'te, hükümlülerin topluma uyumu amacıyla seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:56
        Kayseri'de hükümlülerin topluma uyumu için seminer verildi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK'te, hükümlülerin topluma uyumu amacıyla seminer düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun her kesimine yönelik eğitim proje ve faaliyetleri devam ediyor.

        KAYMEK’te, hükümlülerin topluma uyumu çerçevesinde "stresle başa çıkma" ve "toplu yaşam kuralları" seminerleri gerçekleştirildi.

        Topluma uyum sürecinde farkındalık ve güçlenme odaklı eğitimlerini kesintisiz sürdüren KAYMEK, seminerleri bünyesindeki Aile Akademisi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

