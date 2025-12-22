Kayseri'de hükümlülerin topluma uyumu için seminer verildi

Topluma uyum sürecinde farkındalık ve güçlenme odaklı eğitimlerini kesintisiz sürdüren KAYMEK, seminerleri bünyesindeki Aile Akademisi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun her kesimine yönelik eğitim proje ve faaliyetleri devam ediyor.

