        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:43
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok, İsmail Bayram

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 16, Dangerfield 8, Willams 15, Doğa Adıcan 4, Merve Arı 3, Merve Uygül 10, İdil Türk 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 13, Feray Dalkılıç 5

        Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 10, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 14, Elif Emirtekin 4, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 23, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 3, Dilasu Engin

        1. Periyot: 22-18

        Devre: 49-31

        3. Periyot: 68-50

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

