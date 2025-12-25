İncesu OSB elektrik ihtiyacının yüzde 56'sını güneşten karşılıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından yeşil dönüşüm kapsamında desteklenen projelerle yapılan güneş enerjisi santralleriyle (GES) sanayicinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yüzde 56'sı karşılanıyor.

Enerji maliyetlerinin artmasının yanı sıra daha çevreci yaklaşımla sanayi üretimine katkı sağlamak isteyen İncesu OSB Yönetim Kurulu, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretimi için çalışmalar yürüttü.

Sanayicinin cebini ısıtacak GES'lerin tamamlanmasıyla OSB'de kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 56'sı güneşten karşılanmaya başlandı.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, AA muhabirine, küçük bir ilçe olmalarına rağmen birçok büyük ildeki sanayi kuruluşlarını geride bıraktıklarını, yaklaşık 7 bin kişilik istihdamla Türkiye'de bu alanda ön sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiklerini dile getiren Püsküllü, TCDD'nin yük konteyneri yatırımıyla da güçlerine güç katacaklarını vurguladı.

- Son yapılan GES'e 4,8 milyon dolar harcandı

Püsküllü, birçok projenin hayata geçmesiyle enerji ihtiyaçlarının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İncesu OSB'ye yeşil dönüşüm için son olarak 14,2 megavat GES enerji hattı yaptık. Buranın tamamlanması 6 ay kadar sürdü. GES'i tamamen öz sermayemizle 4,8 milyon dolara mal ettik. Hiçbir bankadan kredi almadık. İncesu OSB'nin GES'i öncekiler dahil 17,2 megavata ulaştı. Bunun yanı sıra sanayicilerimizin de GES'i var. Toplamda 66 megavat GES'le elektrik tüketimimizin yüzde 56'sını sağlıyoruz. Sanayicilerimizin üretimini arttırmak, ihracatta destek sağlamak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayacak yatırımları yapıyoruz."

İncesu'dan yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapıldığını anlatan Püsküllü, "Yeşil dönüşüm, ülkemizin ve insanlığımızın geleceğini kurtaracak. Biz de bölgemize ağaçlandırma, GES ve yenilenebilir enerji ve demir yolu projesiyle değer katmaya çalışıyoruz. Tek amacımız var: Ülkemize döviz getirisi elde edip üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak." dedi.