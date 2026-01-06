Habertürk
        KTO, ERÜ ve AGÜ arasında Teknoloji Merkezi işbirliği sözleşmesi imzalandı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi (TEKMER) kapsamında, KTO, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile işbirliği sözleşmesi imzalandı.

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi (TEKMER) kapsamında, KTO, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile işbirliği sözleşmesi imzalandı.

        KTO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz katıldı.

        Burada konuşan Gülsoy, hedeflerinin Kayseri'yi sadece ticaretin merkezi değil, teknoloji ve inovasyonun da kampüsü haline getirmek olduğunu, bu projenin başarısı için üniversite-iş dünyası işbirliğini bir tercih değil zorunluluk olarak gördüklerini belirtti.

        Projenin genç girişimcilerin, inovatif fikirlerin üretime, ihracata ve istihdama dönüşmesinin önünü açacağını ifade eden Gülsoy, projeye ortak olan üniversite rektörüleri Altun ile Yılmaz'a teşekkür etti.

        Altun ise protokol sayesinde üniversitenin sahip olduğu ciddi altyapı ve imkanları, araştırmacılarla birlikte sanayinin hizmetine sunacaklarını belirtti.

        Yılmaz da projenin kurumlar arasındaki güçlü güven bağının ve ortak dilin bir sonucu olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından üç kurum arasında TEKMER Destek Programı İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.

        İmzalanan sözleşme ile üniversitelerin akademik bilgi birikimi ve araştırma altyapısının, iş dünyasının ihtiyaçları ve uygulama tecrübesiyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor.

        Teknoloji Merkezi Kampüsü Projesi kapsamında, ortak AR-GE çalışmaları, yenilikçi ürün geliştirme süreçleri, girişimcilik ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesine yönelik somut işbirliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

