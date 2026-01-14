Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Sarıkamış şehitleri için anma programı düzenlendi

        Kayseri'de, Sarıkamış şehitlerini anmak için "Bir Kışa Sığan Binlerce Veda" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:41 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:41
        Erciyes Kültür Merkezinde, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Mehteran gösteresinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

        Dernek Başkanı Rıza Yağar, yaptığı konuşmada, şehitler anısına böyle anlamlı bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

        Şehit ve gazileri unutmayacaklarını belirten Yağar, şunları kaydetti:

        "Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle arıyorum. Ruhlar şad, mekanları cennet olsun. Bu, lise öğrencilerinin gönüllü olarak 2 aydır emek verdiği anma programıdır. Bu bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Sarıkamış şehitlerimizin yaşadıklarının yanında bizim bu gördüğümüz kar hiçbir şeydir. Vatan için canlarını feda ettiler. Bu gençlerimiz profesyonel olmamalarına rağmen çok güzel bir program ortaya çıkardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Programda, Sarıkamış şehitlerini anlatan sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi de yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

