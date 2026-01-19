Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.



Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği il merkezinde, Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'daki süs havuzları kısmen buz tuttu.



Çocuklar ise Mimar Sinan Parkı’ndaki buz tutan paten alanında kayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri,148 personel ve 85 araçla sahada yürüttüğü çalışmalarda, Sarız ilçesinde 10, Yahyalı’da 5, Pınarbaşı’nda 3, Develi’de 3, Bünyan’da 2 ve Yeşilhisar’da 1 mahalle yolunu ulaşıma açtı.



Ekipler, tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesinde 9 ve Pınarbaşı'nda 5 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

