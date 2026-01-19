Habertürk
        Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:48 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:48
        Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Kayseri'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği il merkezinde, Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'daki süs havuzları kısmen buz tuttu.

        Çocuklar ise Mimar Sinan Parkı’ndaki buz tutan paten alanında kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri,148 personel ve 85 araçla sahada yürüttüğü çalışmalarda, Sarız ilçesinde 10, Yahyalı’da 5, Pınarbaşı’nda 3, Develi’de 3, Bünyan’da 2 ve Yeşilhisar’da 1 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Ekipler, tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesinde 9 ve Pınarbaşı'nda 5 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

