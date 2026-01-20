Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphaneleri, yarıyıl tatilinde öğrencileri ağırlıyor

        Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphaneleri, ders çalışıp kitap okuyarak vakitlerini değerlendirmek isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:57
        Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphaneleri, yarıyıl tatilinde öğrencileri ağırlıyor
        Melikgazi Belediyesinin Akıl Küpü Kütüphaneleri, ders çalışıp kitap okuyarak vakitlerini değerlendirmek isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bulunan 18 Akıl Küpü Kütüphanesinin nezih ortamıyla yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencileri ağırladığını belirtti.


        İlçede gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projelerle çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimiz hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla kütüphanelerimiz tatilde olan gençler tarafından ilgi görüyor. Tatil süresini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphaneleri doldurarak akşam saatlerine kadar güvenli ve sıcak ortamda ders çalışıyor. Sessiz ve konforlu çalışma ortamlarımız ve zengin kitap koleksiyonlarımız, ücretsiz internet imkanımızla kütüphanelerimiz özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Buralarda grup çalışma alanının yanında ortak çalışma ve sessiz okuma alanı olmak üzere birçok özellik bulunuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

