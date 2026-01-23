Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları sürüyor

        Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.01.2026 - 12:31
        Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları sürüyor
        Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etap inşaat çalışmaları devam ediyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Emlak Konut tarafından ihalesi gerçekleştirilen 2. Uygulama Etabında, 13 bloktan oluşan 830 bağımsız bölümün yer aldığı yaklaşık 135 bin metrekarelik inşaat alanında yapım süreci sürüyor.


        Yaklaşık 4,19 milyar lira yatırım bedeline sahip 2. etap inşaat çalışmaları kış şartlarına rağmen devam ediyor.


        Şantiye sahasında alınan tedbirlerle imalatların kesintiye uğramaması sağlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarını göz önünde bulundurarak, planlanan çalışmalarla sürecin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde ilerlemesini hedefliyor.

        Öte yandan, 3. Uygulama Etabında yer alan 615 bağımsız bölüm için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin, yeniden hazırlanan projeler doğrultusunda yapılması planlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, bu yıl çerisinde 3. etap uzlaşma sürecini tamamlayarak tapu devirleri, tahliye, yıkım ve imar uygulamalarının ardından yeni etap inşaatını başlatmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

