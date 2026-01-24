Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

        Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:17
        Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

        Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Cumhuriyet Meydanı ve Mimar Sinan Parkı'ndaki süs havuzları da soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

        Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

