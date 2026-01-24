Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi persoline ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi persoline ilk yardım eğitimi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu ve Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Eğitimde, kırık çıkıklar, zorlanma ve burkulmalar, su ve boğazda katı cisim kaynaklı boğulma riskine nasıl müdahale edileceğinin yanı sıra ilk yardım kuralları ve uygulaması teorik ve pratik olarak anlatıldı.

        Eğitimlere katılan personele, ilk yardım sertifikaları da verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin'den Kayseri'ye gastronomi övgüsü
        Bakan Tekin'den Kayseri'ye gastronomi övgüsü
        Büyükşehir personeline yönelik ilk yardım eğitimleri düzenlendi
        Büyükşehir personeline yönelik ilk yardım eğitimleri düzenlendi
        Develi ve Tomarza'da kar kalınlığı 50 santimi geçti, ahır çöktü
        Develi ve Tomarza'da kar kalınlığı 50 santimi geçti, ahır çöktü
        Kayalıklar üzerine inşa edilen cam terasa 100 bin ziyaretçi
        Kayalıklar üzerine inşa edilen cam terasa 100 bin ziyaretçi
        Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Tomarzalı yaşlı kadın, ördüğü çoraplarla yürekleri ısıttı
        Tomarzalı yaşlı kadın, ördüğü çoraplarla yürekleri ısıttı