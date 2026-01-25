Talas'ta çocuklar için Körebe tiyatro oyunu sahnelendi
Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği çocuk tiyatrosu etkinlikleri Körebe oyunuyla başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu ifade etti.
Masal ve tiyatro oyunlarının çocuk gelişimindeki yerine dikkati çeken Yalçın, bu tür oyunların kelime dağarcığını geliştirdiğini, iletişim becerilerini güçlendirdiğini ve hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirtti.
Yalçın, çocuklar ve aileleriyle birlikte Körebe tiyatro oyununu izledi.
