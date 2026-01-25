Habertürk
        Talas'ta çocuklar için Körebe tiyatro oyunu sahnelendi

        Talas'ta çocuklar için Körebe tiyatro oyunu sahnelendi

        Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği çocuk tiyatrosu etkinlikleri Körebe oyunuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:18
        Talas'ta çocuklar için Körebe tiyatro oyunu sahnelendi
        Talas Belediyesinin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği çocuk tiyatrosu etkinlikleri Körebe oyunuyla başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunun açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların toplumun en kıymetli hazinesi olduğunu ifade etti.

        Masal ve tiyatro oyunlarının çocuk gelişimindeki yerine dikkati çeken Yalçın, bu tür oyunların kelime dağarcığını geliştirdiğini, iletişim becerilerini güçlendirdiğini ve hayal dünyasını zenginleştirdiğini belirtti.

        Yalçın, çocuklar ve aileleriyle birlikte Körebe tiyatro oyununu izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

