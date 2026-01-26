Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 2025'te 12,5 milyon liralık tohum ve fidan desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim yapan çiftçileri desteklemek amacıyla geçen yıl 12 milyon 526 bin lira maliyetli 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 2025'te 12,5 milyon liralık tohum ve fidan desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim yapan çiftçileri desteklemek amacıyla geçen yıl 12 milyon 526 bin lira maliyetli 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kocasinan'da 35, Felahiye'de 34,5, Özvatan’da 32, Sarıoğlan’da 25, Tomarza'da 17, Melikgazi’de 15, Pınarbaşı’nda 10, Yahyalı'da 10, Talas’ta 9,5 ve Sarız’da ise 9 ton olmak üzere toplam 197 ton tohumluk nohut üreticilere dağıtıldı.

        Öte yandan Pınarbaşı’nda 25, Bünyan’da 10 ve Felahiye’de de 3 ton yeşil mercimek tohumu ekilmek üzere üreticilere teslim edildi.

        Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi’nde de 27 ton buğdayı üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı’nda ise 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

        Geçen yıl üreticilere verilen toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan desteğinin mali karşılığı ise 12 milyon 526 bin lira oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Kocasinan Akademi'nin "Yaş Pasta Yapım Atölyesi" kadın kursiyerlerden ilgi...
        Kocasinan Akademi'nin "Yaş Pasta Yapım Atölyesi" kadın kursiyerlerden ilgi...
        Talas'ta 7 yıllık istiaşare geleneği Reşadiye'de sürdü
        Talas'ta 7 yıllık istiaşare geleneği Reşadiye'de sürdü
        Üreticilere 1 yılda 12 milyon TL'lik tohum dağıtıldı
        Üreticilere 1 yılda 12 milyon TL'lik tohum dağıtıldı
        Erciyes hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı Birçok ilin nüfusundan fazla kiş...
        Erciyes hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı Birçok ilin nüfusundan fazla kiş...
        Gelişim Ligi U-14: Kayserispor: 1 - Ankara Demirspor: 1
        Gelişim Ligi U-14: Kayserispor: 1 - Ankara Demirspor: 1
        Duş sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
        Duş sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi